В Минюсте объяснили, когда коррупция чиновников бывает "вынужденной"

Пресс-служба Министерства юстиции распространила комментарий к законопроекту об отмене наказания за коррупционные деяния, совершенные под давлением "обстоятельств непреодолимой силы".
Антикоррупционное законодательство требует от чиновников представлять данные о доходах, расходах и имуществе членов их семей для предотвращения возможного конфликта интересов. При этом устранить или предотвратить такой конфликт не всегда представляется возможным, если речь идет об отдаленных и малочисленных населенных пунктах. Поэтому данное требование предложено смягчить для моногородов, закрытых административно-территориальных образований и отдельных районов Крайнего Севера.
Кроме того, Минюст обращает внимание на другие сложности в раскрытии необходимой информации. Так, бывшие члены семей чиновников не всегда готовы предоставить сведения о своих доходах и расходах. Кроме того, у госслужащего могут возникнуть объективные препятствия в своевременной подаче информации в связи с состоянием здоровья.
Ведомство напоминает, что законопроект подготовлен в соответствии с указом президента России и Национальным планом противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы.
Источник фото: Пресс-служба Министерства юстиции РФ
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