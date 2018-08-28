Sun вынес одежде Путина модный приговор

Президент России Владимир Путин провел уик-энд в Южной Сибири, в Туве. Издание The Sun оценило ковбойскую шляпу главы государства и сравнило его с известным британским путешественником.

Короткий отпуск Путин провел вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и руководителем ФСБ Владимиром Бортниковым в Саяно-Шушенском природном заповеднике. На фото, предоставленных пресс-службой президента, Владимир Владимирович гуляет по горам, собирает грибы, плавает на катере по озеру.

Журналисты зарубежного издания отмечают, что на этот раз глава государства не стал эксплуатировать образ мачо. "Он не прочь и остаться один на один с природой", — указывает The Sun.

Президента страны сравнили с известным британским путешественником Беаром Гриллсом. Он известен как ведущий телевизионной программы "Выжить любой ценой". Фоторепортаж снабжен комментариями издания. Они посчитали, что Путин собирал грибы, чтобы приготовить себе ужин. Снимок, где президент глядит в бинокль, получил ироничную подпись, что так, дескать, Владимир Владимирович пытается рассмотреть пароль от компьютера президента США Дональда Трампа.

В социальных сетях активно обсуждалась одежда президента. Пользователи утверждали, что глава государства был одет в куртку американской фирмы Abercrombie and Fitch. Но название бренда якобы было закрыто лейблом "Армия России". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ему об этом ничего не известно.

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