Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Sun вынес одежде Путина модный приговор

Политика » Власть

Президент России Владимир Путин провел уик-энд в Южной Сибири, в Туве. Издание The Sun оценило ковбойскую шляпу главы государства и сравнило его с известным британским путешественником.

Sun вынес одежде Путина модный приговор.

Короткий отпуск Путин провел вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и руководителем ФСБ Владимиром Бортниковым в Саяно-Шушенском природном заповеднике. На фото, предоставленных пресс-службой президента, Владимир Владимирович гуляет по горам, собирает грибы, плавает на катере по озеру.

Журналисты зарубежного издания отмечают, что на этот раз глава государства не стал эксплуатировать образ мачо. "Он не прочь и остаться один на один с природой", — указывает The Sun.

Президента страны сравнили с известным британским путешественником Беаром Гриллсом. Он известен как ведущий телевизионной программы "Выжить любой ценой". Фоторепортаж снабжен комментариями издания. Они посчитали, что Путин собирал грибы, чтобы приготовить себе ужин. Снимок, где президент глядит в бинокль, получил ироничную подпись, что так, дескать, Владимир Владимирович пытается рассмотреть пароль от компьютера президента США Дональда Трампа.

В социальных сетях активно обсуждалась одежда президента. Пользователи утверждали, что глава государства был одет в куртку американской фирмы Abercrombie and Fitch. Но название бренда якобы было закрыто лейблом "Армия России". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ему об этом ничего не известно.

Читайте также:

Владимир Путин: Россия и меняющийся мир

Владимир Путин: хулиган, а не пионер?

Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Сибирь президент Сергей Шойгу Владимир Путин министр обороны Владимир Бортников
Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
Волк с Уолл Стрит: биткоин уничтожит мир
Ближний Восток
Сдаст ли Путин Иран за Украину и отмену санкций?
Как отдохнуть
Как выжить в Анапе
Новости Все >
Найдено лучшее жилье для студентов
Мэй опозорилась во время танца с африканцами
Sun вынес одежде Путина модный приговор
Еще девять поликлиник построят в Новой Москве
Ученые: сидячий образ жизни приводит к забывчивости
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Определились банки-лидеры по рефинансированию ипотеки
"Спасибо, майор Дуров!": Telegram будет сдавать подозреваемых ФСБ
PwC назвал препятствия для распространения блокчейна
Крымский татарин рассказал правду о жизни "под Россией"
Читательский топ
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
СМИ: Южную Украину присоединят по-крымски после ядерной атаки
В Молдавии начался Майдан: страну заберут Румыния и Запад?
Социологи выяснили, какие национальности ненавидят россияне
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев

Журналисты и пользователи Рунета заметили, что "пропавший" премьер-министр Дмитрий Медведев забросил даже свои любимые соцсети, которые постоянно обновлял

Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Происшествия
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства

Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Происшествия
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Украина
Киев отметил тысячу дней без российского газа
Южная Азия
Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"

Ханой желает получить компенсацию от американской фирмы Monsanto. В 1960-1970-е годы она поставляла военным США гербициды.

Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Происшествия
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Любовь Степушова Сдаст ли Путин Иран за Украину и отмену санкций? Любовь Степушова Дарья Касьянова Как выжить в Анапе Дарья Касьянова Василий Амирджанов НАТО учится подавлять жителей Латвии Василий Амирджанов
Комментарии
Макрон: Европа не может доверять США, нужна Россия
Социологи выяснили, какие национальности ненавидят россияне
Путин решился: что президент скажет о пенсионной реформе
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
СМИ: Европа возвращает призывную армию для войны с Россией
Умирающий Маккейн записал пронзительное прощальное обращение
Делим Россию на 14 частей - кого успокаиваем?
Банда подростков-АУЕ разгромила центр Петербурга
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
НАТО учится подавлять жителей Латвии
Путин решился: что президент скажет о пенсионной реформе
США и Канада
Адвокат Трампа предрек революцию в США

Бывший мэр Нью-Йорка предупредил о грядущем вооруженном восстании как итоге внутриполитической борьбы в США, но маховик склоки не торопится сбавлять обороты.

Адвокат Трампа предрек революцию в США
Маккейн завещал России санкции
США и Канада
Маккейн завещал России санкции
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США и Канада
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США пригрозили санкциями всем несогласным
США и Канада
США пригрозили санкциями всем несогласным
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
США и Канада
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
Как меняется самая русофобская страна Европы
Евросоюз
Как меняется самая русофобская страна Европы
Зачем Украине радикалы и националисты
Украина
Зачем Украине радикалы и националисты
Санкционные игры США могут погубить доллар
Мир
Санкционные игры США могут погубить доллар
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Центр. Азия
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Ближний Восток
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ