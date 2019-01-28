СМИ: сигареты в России будут продавать лишь в одной сети

В ближайшее время в России может появиться специализированная сеть по продаже табачной продукции. В других же местах — супермаркетах, ларьках и алкомаркетах — сигареты продавать не будут.

Об этом пишет ряд российских средств массовой информации.

Так, примечательно, что данная специализированная сеть будет принадлежать государству. По мнению представителей правительства Российской Федерации, создание отдельной сети по продаже сигарет значительно снизит процент курящих по стране.

Скорее всего, сеть не будет создаваться с нуля. Возможно, в нее войдут сразу несколько крупных российских торговых сетей, таких, например, как "Дикси", "Красное и белое" и "Бристоль". Таким образом, магазинов по продаже табачной продукции в России будет порядка десяти тысяч.

Отметим, что табачный рынок в России в ближайшие годы будет сокращаться — разговоры об этом ходят давным-давно. Дело в том, что рынок этот и так огромен. Так, по подсчетам западных аналитиков, к 2022 году выручка составит полтора триллиона рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство здравоохранения Российской Федерации всерьез борется с курением среди россиян. Так, российское ведомство к 2050 году намерено снизить число курящих жителей страны до 5 %.

Фото: Минздрав РФ

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