Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова рассказала, как завершился конкурс на новое название урны для бюллетеней.
Отметим, что конкурс вызвал большой ажиотаж среди россиян. Так, на официальный сайт российского ЦИКа и на телефон горячей линии поступило больше сотни различных предложений. Глава российского ведомства Элла Памфилова поделилась, что чаще всего россияне предлагали назвать урну для бюллетеней корзинами и коробами. Также, по словам Памфиловой, звучали и более необычные предложения — например, кейс, бокс, ваза, ларь, чаша и даже депо бюллетеней. Любопытно, но особо творческие жители страны даже предлагали назвать урну для голосования в честь Эллы Памфиловой — элпам.
"Народ повеселился", — заявила глава Центральной избирательной комиссии. Но никаких достойных вариантов, по мнению Эллы Памфиловой, не прозвучало. Обещанный ЦИКом приз в размере 70 тысяч рублей за неимением победителя отправится на благотворительность — эти деньги, по словам специалистов российского ведомства, пойдут на лечение тяжелобольного ребенка.
В скором времени урны для бюллетеней активно пойдут в ход на Украине — там в марте следующего года состоятся выборы президента страны. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский актер Владимир Зелинский, известный своей антироссийской позицией, намерен баллотироваться в президенты Украины. Он, напомним, неоднократно выступал на Донбассе перед украинскими военнослужащими, поддерживал их материально, а в ходе своих выступлений высмеивал жителей России, а также ДНР и ЛНР.
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