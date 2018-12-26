Россиянам приготовили новую пенсионную реформу на 2020 год

В следующем году индивидуальный пенсионный капитал россиян не потревожит. Так, правительство Российской Федерации отложило введение законопроекта на 2020 год.
Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что главное событие года в стране — повышение пенсионного возраста — прошло "туго и сложно". Из-за него, отметил Силуанов, и затормозилось введение индивидуального пенсионного капитала.
Принцип накопления индивидуального пенсионного капитала, напомним, заключается в добровольном пожертвовании россиянами части своей заработной платы на свою будущую пенсию. Вот только государственные юристы сомневаются, что пожертвование это будет именно добровольным — чиновники хотели подписать россиян на данный налог по умолчанию, без какого-либо разрешения жителей страны.
Отметим, что россияне не стремятся отдавать свои честно заработанные деньги ни добровольно, ни по умолчанию. Миллиарды рублей пенсионных накоплений, сетуют они, и так исчезают с пугающей скоростью.
Отечественные экономисты считают, что правительство Российской Федерации не вполне представляет себе последствия пенсионной реформы для экономики страны. Именно поэтому, уверены они, власть решила отсрочить введение системы индивидуального пенсионного капитала для россиян.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин признает возможность отмены непопулярной в народе пенсионной реформы. Но, по его словам, она якобы неизбежна. Через 5-6 лет, уверен Путин, ее введение все равно придется инициировать. Однако, указывает глава государства, будет она уже гораздо жестче.
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