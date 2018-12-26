Правила наследования в России изменят ради защиты пенсионеров

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законопроект, гарантирующий жителям страны предпенсионного возраста право на обязательную долю в наследстве.

Так, отметим, закон предусматривает сохранение возраста, с которого россияне приобретают право на получение обязательной доли по нетрудоспособности. Законопроект этот будет действовать в отношении женщин, достигших 55-летнего возраста и мужчин, достигших 60-летнего возраста.

Основная цель одобренного российским президентом нововведения, отмечают в правительстве Российской Федерации, дополнительные гарантии защиты имущественных прав россиян пенсионного возраста. Грубо говоря, законопроект создан для того, чтобы в случае смерти родственников пожилые граждане страны не потеряли крышу над головой и средства на существование.

Также, что примечательно, в список лиц, которые наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, входят несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что многие россияне ненавидят свои собственные дома. Они сетуют на слишком высокие тарифы ЖКХ, малую жилплощадь и аварийное состояние их квартир.

Фото: flickr.com/ Bug In Box

Читайте также:

Чтобы наследство не обернулось головной болью