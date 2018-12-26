Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законопроект, гарантирующий жителям страны предпенсионного возраста право на обязательную долю в наследстве.
Так, отметим, закон предусматривает сохранение возраста, с которого россияне приобретают право на получение обязательной доли по нетрудоспособности. Законопроект этот будет действовать в отношении женщин, достигших 55-летнего возраста и мужчин, достигших 60-летнего возраста.
Основная цель одобренного российским президентом нововведения, отмечают в правительстве Российской Федерации, дополнительные гарантии защиты имущественных прав россиян пенсионного возраста. Грубо говоря, законопроект создан для того, чтобы в случае смерти родственников пожилые граждане страны не потеряли крышу над головой и средства на существование.
Также, что примечательно, в список лиц, которые наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, входят несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что многие россияне ненавидят свои собственные дома. Они сетуют на слишком высокие тарифы ЖКХ, малую жилплощадь и аварийное состояние их квартир.
Фото: flickr.com/ Bug In Box
Читайте также:
Чтобы наследство не обернулось головной болью
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Корпоративы россияне проводят так, что после них становится стыдно, больно и даже страшно. Вот примеры историй, закончившихся разводом, драками и даже тюрьмой.
Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
С-96, более известный как пистолет Маузера, — один из самых известных представителей огнестрельного оружия, не только оставивший яркий след в поп-культуре, но и принесший создателю коммерческий успех.
Стал ли Китай лидером в своем регионе - Юго-Восточной Азии? Что мешает его продвижению в мире? На эти и многие другие вопросы "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" ответил руководитель Школы востоковедения, президент Федерации шаолиньских боевых искусств НИУ ВШЭ Алексей Маслов.