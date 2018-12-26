Кого назначат гастрономическими послами России

Российская Федерация намерена расширить свое представительство на международной арене. Так, Россию в скором времени, возможно, будут в числе прочих представлять и гастрономические послы.

С такой инициативой, отметим, выступила Ассоциация культурно-гастрономического туризма.

Примечательно, что ведомство уже даже составило список кандидатов на почетную должность. В него вошли известные личности, что полюбили культуру и национальную кухню России. Так, гастрономическими послами Российской Федерации на мировой арене могут стать актриса Мила Йовович, актеры Жан-Клод Ван Дамм и Жерар Депардье, а также режиссер Эмир Кустурица.

Специалисты Ассоциации культурно-гастрономического туризма отмечают, что основными целями работы специалистов станут популяризация в мире русской кухни и продвижение гастрономического туризма в стране.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Жерар Депардье, получивший не так давно гражданство Российской Федерации, уклоняется от налогов. Так, российские судебные приставы уже давно и тщетно пытаются взыскать с именитого актера долги.

Также "Правда.Ру" писала о том, что знаменитый югославский и сербский режиссер Эмир Кустурица посетил Крымский полуостров. В ходе своего визита он, известный своей активной гражданской позицией, признал Крым российским.

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