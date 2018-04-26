Ответная реплика про антисанкции от России

В санкционном сценарии наступает время активного реагирования на возможную поддержку антироссийской кампании внутри самой России. О принятии деятельных контрмер все более планомерно высказывается федеральный депутатский корпус.

Мнением относительно необходимости, состоятельности и результативности таких законодательных "ответов" поделился Сергей Афанасьев, председатель коллегии адвокатов "Афанасьев и партнеры", руководитель экспертно-аналитического центра "ProПраво".

Принимать решения по поводу подобных соотечественных "дивергентов" действительно придется. Иначе в этой пьесе, написанной не только русофобскими американскими политиками с давним опытом противостояния еще с коммунистическим режимом, но и — что гораздо значительнее — американским бизнесом, банально устраняющим конкурентов, мы никогда не обретем нормальной роли. Посмотрите, как и насколько раскинулись сети "стратегии присутствия" современной западной Антанты, где открыто милитаристские формы успешно сочетаются с информационными блокадами "неудобных" сведений, а коммерческие приоритеты — с призывами к "истинной демократии"… Но вторичное амплуа "кушать подано" современной России давно не подходит — и это подтверждают сами заокеанские партнеры, нарушая все мыслимые, по словам спикера Госдумы Володина, "принципы международной торговли" в попытках атаковать и свалить даже международных игроков уровня "Русала".

Вполне возможно, что законопроект о введении уголовной ответственности за соблюдение санкций на территории России, который сейчас разрабатывается в Государственной Думе, станет той самой "правильной" сценарной репликой. В рамках отечественной юрисдикции ни физические, ни юридические лица не могут правомочно присоединяться к любым видам национальных угроз. Это антиконституционально, это преступление, и оно карается по закону. А чем разрушение нашего бизнеса (далеко не только на уровне имиджа на глобальном рынке) не национальная угроза? Говоря прямо, поддержка гражданина РФ или нашей компанией антироссийских санкций — это откровенный социальный дестабилизатор, называемый "государственный саботаж".

Полагаю, данные депутатские предложения обретут форму законопроекта в самом скором времени и продолжат комплексную законотворческую инициативу об "антисанкциях", с сопутствующими ограничениями форм паритета и сотрудничества, купированием ввозов-вывозов и проч. Руководствуясь заявлениями спикера Вячеслава Володина, пролонгирующего наступление ответственности для всех граждан России, имплементирующих решения иностранных государств в свою пользу, хочется подчеркнуть следующее. Должны появиться превентивные правоприменительные схемы, законом должна быть закреплена серьезная ответственность для граждан (вплоть до уголовной) и крупные штрафы для юрлиц. И это не эскалация той же финансово-коммерческой напряженности, не развязывание мировых торговых войн — это необходимая мера на том уровне диалога, который был навязан России извне. Где бессловесно допустить, чтобы отечественное бизнес-сообщество или частные лица использовали бы санкционные списки в своих интересах, стало бы опасной девальвацией не только деловых преференций страны, но и собственно национальных ценностей. Вероятно, это и один из способов возвращения американских "драматургов", спекулирующих на затянувшейся санкционной бессмыслице, в русло "здравого смысла", ожидаемого президентом Путиным. Кажется, что слово "конец" на подмостках международной политики давно не звучало так долгожданно, ну а пока — действуем по ситуации, оставаясь в пределах правового поля.