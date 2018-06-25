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Источник Правда.Ру

Кремль объяснил резкое обрушение рейтинга Путина

Политика » Власть

В Кремле согласны с утверждением, что резкое снижение рейтингов президента Владимира Путина связано с планами проведения пенсионной реформы.

Кремль объяснил резкое обрушение рейтинга Путина. 388601.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, последняя инициатива правительства касательно пенсиооной реформы - "это очень социально значимая, резонансная тема...Напомню, что на данной стадии президент не принимает участия в обсуждении этой темы. Резонансность темы влияет на волатильность рейтинговых показателей". 

При этом Путин достаточно "прагматично" относится к колебаниям рейтинга, поскольку "для него главное - исполнение своих обязанностей. Он никогда не оглядывается на свой рейтинг. Для него интересы людей превыше всего". 

Как сообщает издание Ведомости, после объявления о возможном повышении пенсионного возраста, следует из данных ФОМа. Фонд подсчитал, что за неделю его электоральный рейтинг упал с 62 до 54%, число доверяющих ему снизилось с 75 до 67%. 

Свои данные по этому поводу озвучил и ВЦИОМ: за неделю рейтинг президента снизился с 45,4 до 42%. До такого уровня рейтинг доверия президента не опускался с декабря 2013 года.

При этом, повысилось и отрицательное отношение россиян к работе правительства - настолько, что положительно работу кабинета министров оценивает 34% опрошенных, зато отрицательно куда больше - 48%.

Также, ФОМ дал информацию про отношение граждан РФ к партии "Единая Россия". Популярность связанной с Медведевым и управляемой из администрации президента ЕР упала с 45% до 38%.

Первопричина таких резких рейтинговых колебаний - это правительственные инициативы по повышению пенсионного возраста. На это указывает тот факт, что согласно исследованием ФОМ эти реформы и их обсуждение в качестве главного события недели указало 25% опрошенных.

К слову, Чемпионат Мира посчитали событием недели ненамного большее количество респондентов - 26%. Кстати, еще 7% отметило, что главная тема - это рост цен и налогов, что снова приводит нас к решению правительства РФ увеличить НДС.

При этом, впервые с 2013 года количество недовольных действиями власти россиян стало выше, чем довольных: 49% против 45%. По сутиновый курс правительства ударил и по "Единой России", и по рейтингу Владимира Путина.

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Темы рейтинг владимир путин
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