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Источник Правда.Ру

Зачем губернатор Севастополя подал иск спикеру парламента

Политика » Власть

Иск губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова к спикеру городского парламента Екатерине Алтабаевой — чисто политическое дело, считает адвокат Московской коллегии адвокатов Александр Молохов.

7 мая Ленинский районный суд Севастополя рассмотрит исковое заявление губернатора города Дмитрия Овсянникова к главе местного парламента Екатерине Алтабаевой. Об этом РИА "Крым" сообщила пресс-служба райсуда.

"23 апреля 2018 года в Ленинский районный суд Севастополя поступило административное исковое заявление губернатора города к Законодательному собранию Севастополя, председателю Заксобрания Е. Б. Алтабаевой о признании незаконным ее бездействия. Административный иск принят к производству суда", — рассказали в пресс-службе.

Ранее представитель губернатора в севастопольском парламенте Михаил Вавилов сообщил, что правительство города подало с иск на главу Заксобрания Екатерину Алтабаеву за отказ созвать внеочередную сессию в конце 2017 года по требованию губернатора Дмитрия Овсянникова, чтобы принять закон о бюджете. По его словам, спикер нарушила 184 федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

В свою очередь Алтабаева заявила, что не видит причин для обращения в суд. По ее словам, в декабре были приняты два проекта закона (о внесении изменений в казну-2017 и принятии бюджета на 2018-й и последующие 2019-2020 года). При этом спикер затруднилась ответить на вопрос, почему правительство решило подать на нее в суд. Необходимо отметить, что крымские коллеги еще до всех этих событий сообщали: рассмотрение в Законодательном собрании Севастополя проекта постановления по итогам отчета губернатора города о результатах работы правительства за 2017 год переросло в обоюдные обвинения в неэффективной работе чиновников и депутатов.

"Это использование судебных тяжб в политической борьбе. Не более того. Мое мнение, что это чистое политиканство. И мое мнение как адвоката, что шанса на удовлетворение этого иска, если все будет в правовом поле, нет. Никто в судебном заседании всерьез этот иск рассматривать не собирается", — прокомментировал перспективы этого судебного процесса адвокат Московской коллегии адвокатов Александр Молохов.

Напомним, губернатор Севастополя не в первый раз подает иски в суд. И все они закончились… ничем.

Так, издание "Информер" осенью 2016 года писало о жалобе руководства пансионата "Изумруд": Дмитрий Овсянников не оплатил проживание и другие услуги здравницы. Тогда еще врио губернатора Севастополя подал на СМИ в суд иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей. В декабре того же года дело было закрыто без рассмотрения по существу в связи с неявкой истца в зал суда.

В марте нынешнего года Овсянников подавал жалобу на прокурора Севастополя в Генпрокуратуру. Он был недоволен действиями сотрудников, пришедшим в арендуемый губернатором дом для проверки его соответствия заявленному в декларации.

Недавно "Правда.Ру" публиковала мнение известного журналиста Максима Шевченко. Журналист обратил внимание на расследование коллег по поводу того, что группа компаний "Эллада" с украинским прошлым получила без конкурса 3800 гектаров лесов, заповедников и пляжей всего за 270 рублей в год. Максим Шевченко сообщил, что после того, как Общественная палата города попыталась обратить внимание на эту историю, "12 членов ОП из "прогубернаторского пула" (половина членов палаты) были приглашены в правительство с предложением не допустить выдвижения общественника Григория Донца, известного своими независимыми суждениями в болезненной для губернатора-охотника области контроля над лесами и охотничьими угодьями Севастополя".

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Темы губернатор Севастополь судебный иск Александр Молохов Дмитрий Овсянников Екатерина Алтабаева
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