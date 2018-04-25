Кремль срочно поменял формат инаугурации

Церемония инаугурации Владимира Путина состоится 7 мая. В этом году формат мероприятия будет изменен, в Кремль пригласят волонтеров, сообщает "Газета. Ру".

Фото: kremlin.ru

Присяга по традиции будет проходить в Александровском зале. За инаугурацией будет наблюдать молодежь из числа волонтеров избирательной кампании Путина. Пока называется цифра в 200-300 человек. Они будут распределены по залам Кремля, но даже эти помещения вряд ли вместят всех желающих.

Группу молодежи вероятнее всего разместят на площади перед Кремлем. Они могут присутствовать на Соборной площади, там же установят экран для ведения прямой трансляции.

Президент после выступления сможет пообщаться с молодыми людьми на улице. Хотелось отойти от концепции пустого города во время инаугурации", — говорит собеседник издания.

Изначально в администрации президента предлагали провести церемонию принятия присяги прямо на улице. Но после решили придерживаться традиционной схемы. Церемония уже стала привычной, поэтому отказываться от нее не имеет смысла. Текст присяги прописан в Конституции.

Политолги считают, что небольшое изменение формата инаугурации покажет, что Путин — президент будущего. "Он должен позиционироваться уже не как командир "осажденной крепости". Поэтому и церемония инаугурации это должна продемонстрировать", — говорит один из экспертов.

Раньше ситуация не располагала к изменениям. В 2012 году проходили регулярные массовые протесты, сейчас "запас прочности" президента выше. С американской церемонией российскую сравнивать не стоит: там это шоу, в котором победа воспринимается как надежда на перемены. Так, в 2009 году Америку захлестнула "обамамания".

И если для сторонников Трампа инаугурация была праздником, то сомнений в победе Путина ни у кого не было. К тому же, нет точной информации о его планах — есть общие слова об инвестициях в здравоохранение, образование.

Изменение формата может быть связано и с демонстрацией того, что Путина поддерживает молодежь. Ведь в отсутствии поддержки у этих слоев населения его и упрекала оппозиция.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Владимир Путин в день своей инаугурации не воспользуется новым лимузином "Кортеж". Таков замысел режиссера мероприятия.

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