Власти допускают выключение интернета в России

На сегодняшний день перспектив отключения Российской Федерации от всемирной сети Интернет не наблюдается. Однако, исключать такой возможности нельзя.

Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По словам главы российского ведомства, есть вероятность того, что сети Интернет в России не станет. Это, указывает Александр Жаров, может случиться по самым разным причинам. Например, заявляет глава Роскомнадзора, по воле злоумышленников или же чрезвычайной ситуации вроде техногенной катастрофы. По мнению Александра Жарова, государство должно быть готово в любой момент локализовать проблему и наладить услуги связи и доступ к сети Интернет населению в кратчайшие сроки.

Отдельно глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что угроза отключения от всемирной сети Интернет существует, конечно же, не только в России. По его словам, это может случиться буквально в любой стране мира.

Любопытно, что Роскомнадзор, по словам все того же Александра Жарова, приветствует повышение контроля за российским сегментом сети. Так, например, глава российского ведомства заявил, что положительно относится к идее создания единого перечня Интернет-ресурсов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у действующего президента Российской Федерации Владимира Путина нет своего собственного смартфона. Об этом общественности заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам помощника президента, смартфон сегодня — самый настоящий, осознанный эксгибиционизм.

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