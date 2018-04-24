Путина вынудили не проводить инаугурацию с "Кортежем"

Президент Владимир Путин в день своей инаугурации не воспользуется новым лимузином "Кортеж". Таков замысел режиссера мероприятия, сообщает РИА Новости.
Скорее всего, Владимир Путин пересядет на отечественный автомобиль уже после вступления в должность, хотя вопрос с "Кортежем" вроде бы был изначально решен.
На все свои предыдущие инаугурации Владимир Путин приезжал на автомобиле Mercedes Pullman.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Владимир Путин уже протестировал лимузин для инаугурации-2018. Автомобиль для высших чиновников государства разработан в рамках российского проекта "Кортеж". Как сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, президент страны остался доволен результатом труда отечественных разработчиков.
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