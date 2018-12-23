Песков пожаловался на клевету и «нежурналистов» на пресс-конференции Путина

На днях прошла очередная ежегодная пресс-конференция действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал свою оценку прошедшему мероприятию.
Так, по словам Дмитрия Пескова, некоторые вопросы, что были заданы Владимиру Путину, не имели никакого отношения к политике и журналистике. Люди, задававшие эти вопросы, объявил Песков, даже не были журналистами. Они, указал пресс-секретарь главы РФ, отняли время у других.
Все бы ничего, заявил Дмитрий Песков, но вопросы эти напоминали больше жалобы и претензии. Которые и вовсе оказались клеветой. По словам Пескова, помощники Владимира Путина в течение суток проверяли все поступившие из зала во время пресс-конференции обращения. И, подытоживает Дмитрий Песков, оказалось, что многие из них были обыкновенной клеветой — выдуманными вещами, не имеющими якобы никакого отношения к реальности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ходе своей пресс-конференции Владимир Путин подтвердил возможность отмены непопулярной в народе пенсионной реформы. Но, подчеркнул глава государства, рано или поздно ее введение все равно придется инициировать. И, добавил Владимир Путин, в таком случае она уже будет гораздо жестче.
Читайте также:
Песков прокомментировал здоровье Путина
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Раньше, отметил Владимир Путин, он выступал резко против пенсионной реформы. Но, сегодня, уверен он, изменения в пенсионном законодательстве страны необходимы.
Киев, Кишинев и Тбилиси подписали соглашение о поддержке населения, живущего на территориях, якобы оккупированных Российской Федерацией.
22 декабря Православная церковь празднует не только день почитания иконы Пресвятой Богородицы "Нечаянная Радость", но и зачатие Пречистой Девы святой Анной, а также память Анны пророчицы. В каждом из этих событий Благодать явила себя по-разному, но одно у них общее - помощь Всевышнего стала нечаянной радостью людей, потерявших надежду на счастье.
EXPO-2017, впервые проведенная на территории Содружества независимых государств, была признана Международным бюро выставок самой успешной специализированной выставкой за всю историю.