Песков пожаловался на клевету и «нежурналистов» на пресс-конференции Путина

На днях прошла очередная ежегодная пресс-конференция действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал свою оценку прошедшему мероприятию.

Так, по словам Дмитрия Пескова, некоторые вопросы, что были заданы Владимиру Путину, не имели никакого отношения к политике и журналистике. Люди, задававшие эти вопросы, объявил Песков, даже не были журналистами. Они, указал пресс-секретарь главы РФ, отняли время у других.

Все бы ничего, заявил Дмитрий Песков, но вопросы эти напоминали больше жалобы и претензии. Которые и вовсе оказались клеветой. По словам Пескова, помощники Владимира Путина в течение суток проверяли все поступившие из зала во время пресс-конференции обращения. И, подытоживает Дмитрий Песков, оказалось, что многие из них были обыкновенной клеветой — выдуманными вещами, не имеющими якобы никакого отношения к реальности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ходе своей пресс-конференции Владимир Путин подтвердил возможность отмены непопулярной в народе пенсионной реформы. Но, подчеркнул глава государства, рано или поздно ее введение все равно придется инициировать. И, добавил Владимир Путин, в таком случае она уже будет гораздо жестче.

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