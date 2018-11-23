Путин даст большую пресс-конференцию в День чекиста

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию через месяц, 20 декабря.

Такая информация появилась сегодня на официальном сайте Кремля. В сообщении также говорится о том, что пресс-служба российского президента начинает регистрацию заявок от средств массовой информации на участие в мероприятии.

Отметим, что пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина 20 декабря станет уже четырнадцатым подобным мероприятием. В первой половине встречи российский президент обычно выступает с небольшой вступительной речью, озвучивая основные экономические и демографические показатели страны, а затем отвечает на вопросы журналистов. В прошлый раз, кстати, Владимир Путин ответил на целых 73 вопроса.

Любопытно, что пресс-конференция пройдет в День работника органов безопасности Российской Федерации или, как его еще называют, День чекиста.

Не так давно Владимир Путин заявил, что жители государств, которые напали на Россию, попадут в ад, так как не успеют покаяться — так быстро их настигнет российское возмездие. А вот россияне, уверен Путин, попадут в рай. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что многим жителям России слова их национального лидера понравились.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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