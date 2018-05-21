Новички в правительстве России: небольшое досье

18 мая, в Сочи премьер-министром России Дмитрием Медведевым на встрече с президентом Владимиром Путиным был озвучен новый состав Правительства РФ.



Новички в правительстве России: небольшое досье

Своим указом глава государства утвердил состав кабинета министров, в число которых попали девять новичков.

Подробнее о новых членах правительства России в видеоматериале Pravda.ru