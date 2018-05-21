18 мая, в Сочи премьер-министром России Дмитрием Медведевым на встрече с президентом Владимиром Путиным был озвучен новый состав Правительства РФ.
Своим указом глава государства утвердил состав кабинета министров, в число которых попали девять новичков.
Подробнее о новых членах правительства России в видеоматериале Pravda.ru
Ученые из НАСА планируют предупредить глобальную катастрофу, преднамеренно вызвав извержение вулкана.
О том, что сейчас происходит в странах бывшего СССР, побеседовали главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и журналист Армен Гаспарян.
Представители парламента Чечни внесли в Госдуму поправки к Конституции с предложением продлить полномочия президента России на три срока подряд.
О международной обстановке побеседовали в передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и журналист, радиоведущий, блогер, писатель и общественный деятель Армен Гаспарян.