В Госдуме обвинили россиян в пьянстве и безделье на каникулах

Депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Коломейцев заявил, что россияне, по его мнению, слишком долго празднуют Новый год.

Так, по словам Николая Коломейцева, российскому правительству стоит пойти на сокращение числа новогодних выходных дней. И так, посетовал он, у россиян денег нет, а им еще приходится не работать. Более того, по мнению Николая Коломейцева, от безделья жители страны начинают злоупотреблять алкоголем и даже сходить с ума.

И вообще, резюмировал Николай Коломейцев, стоит заняться увеличением заработной платы россиян. Это можно сделать, предложил он, за счет повышения занятости людей.

Напомним, что в этом году, на минувших новогодних выходных праздниках, россиян отпустили с работы на десять дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года включительно.

Примечательно, что столь любопытные предложения и смелые высказывания о россиянах позволяют себе не только действующие российские политики, но и ушедшие в отставку политики соседней Украины. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший президент Украины Виктор Ющенко обвинил россиян в неприятии демократии и люби к рабскому труду. По словам Ющенко, "Русь Тайги" с ее рабской любовью к царской власти существует испокон веков.

Фото: соцсети

Читайте также:

Народ проснулся: россияне считают Путина…