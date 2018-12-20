Путин признал возможность отмены пенсионной реформы

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин признал возможность отмены непопулярной в народе пенсионной реформы.

Об этом глава государства заявил в ходе своей очередной ежегодной пресс-конференции. Так, отвечая на вопрос журналиста из зала, Владимир Путин заявил, что отменить пенсионную реформу вполне возможно. Но, подчеркнул российский президент, рано или поздно правительству Российской Федерации все равно придется инициировать ее введение. Однако, указал работнику средств массовой информации Владимир Путин, тогда пенсионная реформа уже будет без каких-либо льгот.

Раньше, признал Владимир Путин, он выступал резко против пенсионной реформы. Но, сегодня, уверен он, изменения в пенсионном законодательстве страны необходимы. Ведь неработающих граждан становится все больше, посетовал президент РФ, а работающих — все меньше.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ветерану труда из Магадана пришла надбавка к пенсии в размере нескольких сотен рублей. Пенсионера, что примечательно, такая сумма оскорбила и он якобы решил отправить ее в Москву, председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву. На его "нелегкую борьбу с пенсионерами и прочим человеческим материалом", — желчно отметил ветеран труда.

Также "Правда.Ру" подробно писала о том, на какие вопросы в ходе очередной ежегодной пресс-конференции ответил президент России Владимир Путин. Так, рассказал глава государства не только о пенсиях, но поделился своими мыслями также о вероятности ядерной войны, конфликте с Украиной и главе Соединенных Штатов Америки Дональде Трампе.

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