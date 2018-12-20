Почему у Путина нет своего смартфона

У действующего президента Российской Федерации Владимира Путина нет личного смартфона. Об этом общественности рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Интернетом российский президент пользуется активно. Также, уточнил Дмитрий Песков, Владимир Путин получает информацию и из других источников — помощники подают ему папки с распечатками, также президент России узнает о событиях дня из телевизионных дайджестов. Но вот смартфона, заявил пресс-секретарь главы государства, у Владимира Путина нет.

Что любопытно, Дмитрий Песков допускает, будто президент Российской Федерации может скрывать от своих приближенных наличие у него современного смартфона. Так, во всяком случае, отвечая на вопрос о том, есть ли у Путина смартфон, Дмитрий Песков заявил: "Нет, насколько я знаю".

По мнению пресс-секретаря российского президента, наличие смартфона самый настоящий, осознанный эксгибиционизм. Покупая такого рода телефон, уверен Дмитрий Песков, человек делает свою жизнь уязвимой и прозрачной. Владимир Путин, заявил Песков, сделал правильный выбор — для главы столь крупного и могущественного государства, как Россия, подчеркнул он, иметь свой собственный телефон неприемлемо.

Отметим, что в феврале текущего года действующий президент Российской Федерации Владимир Путин и сам признавался, что не пользуется смартфоном.

Напомним, что в начале 2000-ых в общий доступ попала база данных абонентов, где говорилось о номере, зарегистрированном на некоего Владимира Владимировича Путина с такой же, как и у российского президента, датой рождения. В те же годы Владимир Путин, кстати, признавался, что телефонов у него много. Но ни один, добавил глава государства, не работает.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отечественные эксперты подсчитали, когда на территории страны исчезнут обыкновенные кнопочные телефоны. Оказывается, это случится совсем скоро — буквально через пару-тройку лет.

Фото: соцсети

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