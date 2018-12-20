Почему у Путина нет своего смартфона

У действующего президента Российской Федерации Владимира Путина нет личного смартфона. Об этом общественности рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Интернетом российский президент пользуется активно. Также, уточнил Дмитрий Песков, Владимир Путин получает информацию и из других источников — помощники подают ему папки с распечатками, также президент России узнает о событиях дня из телевизионных дайджестов. Но вот смартфона, заявил пресс-секретарь главы государства, у Владимира Путина нет.
Что любопытно, Дмитрий Песков допускает, будто президент Российской Федерации может скрывать от своих приближенных наличие у него современного смартфона. Так, во всяком случае, отвечая на вопрос о том, есть ли у Путина смартфон, Дмитрий Песков заявил: "Нет, насколько я знаю".
По мнению пресс-секретаря российского президента, наличие смартфона самый настоящий, осознанный эксгибиционизм. Покупая такого рода телефон, уверен Дмитрий Песков, человек делает свою жизнь уязвимой и прозрачной. Владимир Путин, заявил Песков, сделал правильный выбор — для главы столь крупного и могущественного государства, как Россия, подчеркнул он, иметь свой собственный телефон неприемлемо.
Отметим, что в феврале текущего года действующий президент Российской Федерации Владимир Путин и сам признавался, что не пользуется смартфоном.
Напомним, что в начале 2000-ых в общий доступ попала база данных абонентов, где говорилось о номере, зарегистрированном на некоего Владимира Владимировича Путина с такой же, как и у российского президента, датой рождения. В те же годы Владимир Путин, кстати, признавался, что телефонов у него много. Но ни один, добавил глава государства, не работает.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отечественные эксперты подсчитали, когда на территории страны исчезнут обыкновенные кнопочные телефоны. Оказывается, это случится совсем скоро — буквально через пару-тройку лет.
Фото: соцсети
Читайте также:
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
До двух третей населения выросло количество россиян, сожалеющих о распаде СССР.. Эксперты считают, что причиной стали "людоедские" законы и реформы власти
Вашингтон служит только Израилю, ВПК, Уолл-стрит, крупным банкам и корпорациям, а также энергетическим компаниям, считает экономист Пол Крейг Робертс.