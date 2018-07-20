Как война пограничников влияет на отдых на Азовском море

Какова обстановка в акватории Азовского моря и небезопасно ли отдыхать на его берегах, рассказал "Правде.Ру" депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара.

Украинские власти в последние дни планомерно нагнетают обстановку в Азовском море, сложившуюся после неправомерного захвата украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна "Норд" за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины". Капитану судна грозит до пяти лет лишения свободы. В ответ Россия усилила свой пограничный контроль.

17 июня был опубликован приказ Петра Порошенко Минобороны, Генштабу и главнокомандующему ВМС Украины "пресекать усиленный контроль судов, следующих в украинские порты, российскими пограничниками". Как пишет глава проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко на своей странице в социальных сетях: 5 груженых судов из Мариуполя и Бердянска от 1 до 3,5 суток ждут разрешения на проход через Керченский пролив в Черное море".

Вице-адмирал экс-главком ВМСУ Сергей Гайдук в своем блоге на сайте "Корреспондент" заявил, что Киев в ближайшем времени рискует лишиться выхода к Азовскому морю, а может быть и вообще потеряет "всю береговую линию". В эфире "Громадского радио" он развил свою мысль, заявив о необходимости минирования Азовского моря.

По его словам, проложенные по Азовскому морю "взрывные и неразрывные ограждения" позволят предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей и обезопасят Украину от потенциальной высадки российского десанта. Чтобы украинские гражданские суда не подорвались на таких заграждениях, Гайдук предложил проводить их по контролируемым военным фарватерам в составе караванов.

"Правда.Ру" попросила прокомментировать обстановку в акватории Азовского моря депутата Госсовета Республики Крым Владислава Ганжару.

— Насколько накалена обстановка в Азовском море?

— От Киева мы слышим очень много бредовых и одиозных заявлений. Чего только стоят угрозы, что есть планы взорвать Крымский мост. Что касается данной инициативы, безусловно, это очередной маразм, который свидетельствует о полнейшем фиаско во внешней и внутренней политике украинского государства. Мы понимаем, что от Украины можно чего угодно ожидать, в том числе, в Крыму, нам памятны блокады Крыма, которые были устроены Киевским режимом. Но я убежден, что даже попытка подобных действий встретит очень жесткий ответ со стороны российского государства, которое обеспечивает безопасность в акватории Черноморского региона. Пограничная служба РФ осуществляет досмотр украинских судов, но он соответствует нормам международного морского права и проводится с одной исключительно целью — обеспечить безопасность нашей страны и ее граждан.

— Стоит ли опасаться туристам?

— На территории украинского государства безопасность наших граждан не может быть обеспечена, но в Крыму и на других российских территориях можно спокойно отдыхать и проводить свои отпуска.

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