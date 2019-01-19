Путин искупался в проруби подальше от лишних глаз

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях.

В православный праздник Крещения глава государства, подобно миллионам россиян, окунулся в прорубь. Об этом общественности сообщила пресс-служба президента Российской Федерации. Примечательно, что сотрудники ведомства не уточнили, где именно окунулся в прорубь Владимир Путин. В пресс-службе сообщили лишь, что это произошло в Подмосковье.

Напомним, что о регулярном участии российского президента в крещенских купаниях стало известно в прошлом году. Тогда Владимир Путин окунулся в прорубь на озере неподалеку от мужского монастыря Нило-Столобенской пустыни в Тверской области.

Отметим, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин также регулярно посещает православные храмы. Так, например, Рождество этого года он отметил в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, своем родном городе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин в очередной раз возглавил рейтинг доверия граждан РФ политикам. Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и глава Министерства иностранных дел страны Сергей Лавров, занявшие второе и третье места рейтинга соответственно, очень сильно отстают от Путина.

Фото: пресс-служба президента Российской Федерации.

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