Без шуток: за вовлечение детей в несогласованные акции будут серьезно наказывать

Государственная дума Российской Федерации приняла закон, предусматривающий ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

Напомним, что инициативу внесли на рассмотрение в мае текущего года. Авторами ее стали депутаты российской политической партии "Единая Россия".

Законопроект, отметим, предусматривает наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции — от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные общественные работы или же административный арест. Примечательно, что для должностных и юридических лиц штраф предусмотрен куда больше — от 5000 до 500 тысяч рублей.

В документе подчеркивается, что законопроект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги призван защитить здоровье и безопасность юных граждан Российской Федерации.

В последнее время обстановка во Франции, мягко говоря, напряженная. Несогласные с политикой действующей в стране власти французы надевают светоотражающие жилеты и идут на митинги. Стражи правопорядка безуспешно пытаются остановить массовые беспорядки. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что досталось во Франции от полицейских и школьникам. Так, спецназ поставил их на колени и тщательно обыскал.

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