Без шуток: за вовлечение детей в несогласованные акции будут серьезно наказывать

Государственная дума Российской Федерации приняла закон, предусматривающий ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.
Напомним, что инициативу внесли на рассмотрение в мае текущего года. Авторами ее стали депутаты российской политической партии "Единая Россия".
Законопроект, отметим, предусматривает наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции — от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные общественные работы или же административный арест. Примечательно, что для должностных и юридических лиц штраф предусмотрен куда больше — от 5000 до 500 тысяч рублей.
В документе подчеркивается, что законопроект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги призван защитить здоровье и безопасность юных граждан Российской Федерации.
В последнее время обстановка во Франции, мягко говоря, напряженная. Несогласные с политикой действующей в стране власти французы надевают светоотражающие жилеты и идут на митинги. Стражи правопорядка безуспешно пытаются остановить массовые беспорядки. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что досталось во Франции от полицейских и школьникам. Так, спецназ поставил их на колени и тщательно обыскал.
Читайте также:
За участие детей в митингах россиян хотят лишать…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
Но животное, загнанное в угол, добавил депутат Верховной рады Евгений Мураев, опасно.
Экономика Китая прирастала в среднем на 9,5% за последние 40 лет. Но президент Китая заявил: страна "может столкнуться с невообразимыми трудностями в будущем".