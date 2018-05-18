Назван полный состав нового правительства РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи представил кандидатов в новый состав правительства России.
В список нового состава правительства, который Дмитрий Медведев представил президенту, вошли:
Министр просвещения Ольга Васильева
Министр науки и высшего образования Михаил Катюков
Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев
Министр юстиции Александр Коновалов
Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
Министр культуры Владимир Мединский
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков
Министр энергетики Александр Новак
Министр экономического развития Максим Орешкин
Министр по ГО и ЧС Евгений Зинчев
Министр финансов Антон Силуанов
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Министр транспорта Евгений Дитрих
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин
Министр обороны Сергей Шойгу
Владимир Путин сообщил, что сегодня подпишет указ о назначении кандидатур, представленных Медведевым.
Таким образом, из предыдущего состава правительства в новый не войдут Ткачев, Мень, Никифоров, Пучков, Хлопонин, Донской, Соколов, Галушка, Кузнецов, Рогозин, Шувалов и Дворкович не войдут в состав нового кабмина.
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