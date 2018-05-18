Назван полный состав нового правительства РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи представил кандидатов в новый состав правительства России.

В список нового состава правительства, который Дмитрий Медведев представил президенту, вошли:

Министр просвещения Ольга Васильева

Министр науки и высшего образования Михаил Катюков

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев

Министр юстиции Александр Коновалов

Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв

Министр иностранных дел Сергей Лавров

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Министр культуры Владимир Мединский

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков

Министр энергетики Александр Новак

Министр экономического развития Максим Орешкин

Министр по ГО и ЧС Евгений Зинчев

Министр финансов Антон Силуанов

Министр здравоохранения Вероника Скворцова

Министр транспорта Евгений Дитрих

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин

Министр обороны Сергей Шойгу

Владимир Путин сообщил, что сегодня подпишет указ о назначении кандидатур, представленных Медведевым.

Таким образом, из предыдущего состава правительства в новый не войдут Ткачев, Мень, Никифоров, Пучков, Хлопонин, Донской, Соколов, Галушка, Кузнецов, Рогозин, Шувалов и Дворкович не войдут в состав нового кабмина.

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