В Москве признали неготовность к немедленному ответу на санкции США

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что российские сенаторы пока не готовы принять законопроект о санкциях в отношении США.

"Это пока проект, он сырой, еще не готов для принятия, над ним идет кропотливая работа в Госдуме", - отметила она.

По словам Матвиенко, рабочая группа Совфеда к 3 мая представит свои поправки к законопроекту.

Напомним, законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин.

Предполагается запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевается приостановка сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что США расширили санкции против России. В список ограничительных мер внесены 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.

В Москве заявили, что американские санкции без ответа не останутся. Однако подчеркнули, что более предметно можно будет разговаривать только после того, как эти ограничительные меры будут названы, а не на основании спекуляций в прессе.

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