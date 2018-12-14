Роскомнадзору могут доверить управление интернетом при угрозе из-за рубежа

Несколько российских депутатов внесли в Государственную думу Российской Федерации законопроект, что дает Роскомнадзору право централизованного управления сетью Интернет в случае угрозы безопасности из-за рубежа.
В тексте законопроекта, в частности, говорится о том, что право это представится Роскомнадзору в том случае, если возникнет угроза "целостности, устойчивости и безопасности функционирования" сети Интернет или же связей общего пользования на территории Российской Федерации.
Так, проще говоря, в случае непредвиденной ситуации весь российский Интернет перейдет под управление Роскомнадзора. Российское ведомство, как указывает законопроект, оставляет за собой отдавать провайдерам и операторам связи обязательные к исполнению приказы.
В пояснительной записке к законопроекту, что любопытно, указывается, будто разработан и предложен он из-за новой, агрессивной политики кибербезопасности Соединенных Штатов Америки. Данный вектор политики кибербезопасности США, напомним, был принят в сентябре текущего года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ФСБ России предупредило жителей страны о возможности атаки на российские банки. Согласно предоставленным российскими силовиками данным, за этим стоят иностранные спецслужбы — они якобы хотят дестабилизировать экономику Российской Федерации.
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