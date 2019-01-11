В Москве сочли неприемлемым "ультимативный тон" генсека НАТО

На сегодняшний день между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией существует самый настоящий конфликт вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Дело в том, что совсем недавно действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о выходе страны из ДРСМД. Глава государства заявил, что виновна в этом решении Вашингтона Россия — она, подчеркнул Трамп, якобы нарушает нормы и соглашения этого самого договора.

Неудивительно, что эти события нашли отклик у мировой общественности. Так, например, недавно генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО готовы к военным мерам для решения конфликта между РФ и США.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации резко осудили слова Йенса Столтенберга. Так, представители российского дипломатического ведомства заявили, что генсеку НАТО не стоит разговаривать с Россией в "ультимативном тоне". А если уж Североатлантический альянс, резюмировали в российском МИДе, действительно желает спасти ДРСМД, то может начать, например, с ликвидации пусковых установок Мк-41, развернутых в Румынии в нарушение норм соглашения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкие средства массовой информации считают, будто Европа очень сильно нуждается в Соединенных Штатах Америки. Ведь, уверяют эксперты, лишь США смогут защитить тамошние страны от пресловутой "российской агрессии".

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