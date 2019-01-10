СМИ: россиян заставят отчитываться обо всех важных покупках и переводах

Правительство Российской Федерации намерено тщательнее следить за всеми значимыми денежными переводами граждан страны. Так, например, россиянам в скором времени, возможно, нужно будет отчитываться перед властями о покупке квартиры дороже 3 миллионов рублей.
Так, новый законопроект "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" может вступить в силу уже этой весной. Он уже прошел рассмотрение в Государственной думе Российской Федерации, а в марте его ждет первое чтение.
Фактически, законопроект обяжет все частные компании, финансовые организации, структуры и ведомства сообщать о передвижении значимых денежных средств жителей России. Так, например, речь идет не только о страховых выплатах или покупке жилплощади, но и приобретении драгоценных металлов и даже лотерейных выигрышах.
По словам представителей российского правительства, законопроект "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" необходим для того, чтобы выявить финансирование терроризма в стране.
Но россияне, возможно, в скором времени и не смогут совершать дорогие покупки или значимые денежные переводы. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что жителей страны в скором времени ждут тяжелые времена — бензин дорожает, цены растут, а на заслуженный отдых им теперь гораздо позже, чем они рассчитывали еще полгода тому назад.
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