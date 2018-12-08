Кудрин предупредил Россию о судьбе СССР

Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин считает, что Российскую Федерацию может постигнуть судьба Советского Союза.

Так, считает Алексей Кудрин, чтобы избежать подобной судьбы, нужно обратить внимание на внутренние проблемы страны. Именно внутреннее состояние государства, уверен председатель Счетной палаты Российской Федерации, определяет его величие.

Алексей Кудрин также поделился мнением, что Россия является "заложником" наследия СССР. Он считает, что, возможно, стране следует отказаться от давным-давно канувших в лету культуры и менталитета.

Кудрин указан на то, что Советский Союз развалился не из-за внешнего давления или политических заговоров, а от несовершенства своих собственных систем управления и экономики. Если же в ближайшее время, считает Алексей Кудрин, не обратить внимание на внутренние проблемы России, велика вероятность, что ее постигнет та же участь, что и СССР.

Глава Счетной палаты Российской Федерации резюмировал, что пора закладывать "экономический базис процветания и величия России".

Примечательно, что большинство западных государств считает Советский Союз агрессором и злом. Так, например, "Правда.Ру" недавно писала о том, что в Великобритании призвали не забывать о том, сколько бед и несчастий принес миру СССР и коммунизм.

Фото: kremlin. ru

Читайте также:

Советский Союз возродится в XXI веке? | Правда. Ру