Матвиенко пригрозила наказать сенаторов-прогульщиков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко разозлилась на тех депутатов, что прогуливают свою работу.

Так, по окончанию очередного пленарного заседания, она попросила коллег собрать объяснительные записки у тех, кто позволяет себе появляться лишь в начале и конце совещания. Валентина Матвиенко сочла нужным напомнить прогульщикам, что верхняя палата парламента — это их основное место работы, и заработную плату они получают именно за нее. Спикер Совета Федерации также отметила, что, если у кого-то все же получиться ее убедить, что есть дела поважнее, она отнесется к этому с пониманием.

Валентина Матвиенко отметила, что уже устала призывать депутатов к дисциплине и порядку. Она едко отметила, что Совет Федерации — это не детский сад, не школа и не изостудия, чтобы посещать ее по свободному, выдуманному расписанию.

"Я проинформирую органы законодательной и исполнительной власти, которые вы представляете, о том, что вы недобросовестно исполняете свои обязанности", — резюмировала Матвиенко.

Возмущение Валентины Матвиенко понять можно. Но, отметим, некоторые чиновники и чиновницы в стране ведут себя так и позволяет себе такое, что кажется было бы лучше, если бы они и вовсе не выходили на работу. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ольга Глацких, ответственная за работу с молодежью в Свердловской области, заявила этой самой молодежи, что государство им якобы ровным счетом ничего не должно.

Фото: kremlin. ru

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