Николай Валуев пообещал изменения в законах, касающихся экологии

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, боксер Николай Валуев признался "Правде.Ру", что будет встречать Новый год "громко, шумно, со светомузыкой, хлопушками" и прочими прибамбасами.

— Дома устроите светопредставление или куда-то поедете?

— Дома, конечно. С семьей, безусловно.

— Чем собираетесь заниматься в следующем году?

— Пока я депутат Государственной Думы, планы только работать, работать и работать. Куда же я денусь с подводной лодки?!

— Каким законопроектам планируете уделить особое внимание?

— Как руководитель рабочей группы по выработке изменений в закон "Об особо охраняемых природных территориях" планирую в следующем году основную часть работы посвятить этому закону. И, конечно, закону "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов".

Безусловно, будет работа и над другими законами, но в виде внесения поправок. Основная работа будет над этими двумя проектами.

Источник фото: Благотворительный фонд Николая Валуева

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