Николай Валуев пообещал изменения в законах, касающихся экологии

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, боксер Николай Валуев признался "Правде.Ру", что будет встречать Новый год "громко, шумно, со светомузыкой, хлопушками" и прочими прибамбасами.
— Дома устроите светопредставление или куда-то поедете?
— Дома, конечно. С семьей, безусловно.
— Чем собираетесь заниматься в следующем году?
— Пока я депутат Государственной Думы, планы только работать, работать и работать. Куда же я денусь с подводной лодки?!
— Каким законопроектам планируете уделить особое внимание?
— Как руководитель рабочей группы по выработке изменений в закон "Об особо охраняемых природных территориях" планирую в следующем году основную часть работы посвятить этому закону. И, конечно, закону "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов".
Безусловно, будет работа и над другими законами, но в виде внесения поправок. Основная работа будет над этими двумя проектами.
Источник фото: Благотворительный фонд Николая Валуева
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