21 год на посту: 7 мая 2000 года состоялась первая инаугурация Путина

Ровно 21 год назад Владимир Путин впервые вступил в должность президента России.

Его инаугурация состоялась 7 мая 2000 года.

Напомним, что первый президент России Борис Ельцин во время новогоднего обращения произнёс своё знаменитое: "Я устал. Я ухожу" - и представил затаившей дыхание перед экранами телевизоров стране преемника.

Обязанности президента стал исполнять возглавлявший правительство Владимир Путин.

Досрочные выборы состоялись 26 марта. Путин победил в первом туре с 52,94% голосов избирателей, а 7 мая 2000 года приступил к исполнению

Накануне церемонии его вступления в должность

"Правда.Ру" писала:

За инаугурацией Путина даже специально приглашенные гости будут наблюдать по телевизору

Стал известен сценарий инаугурации Владимира Путина.

Торжественная процедура вступления избранного президента в должность начнется в полдень 7 мая в Большом Кремлевском дворце в Андреевском зале.

В связи с большим числом гостей, а их приглашено около полутора тысяч — члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, судьи Конституционного суда, и другие — они разместятся также в двух других залах — Георгиевском и Александровском.

За процедурой гости будут наблюдать по большим телевизионным мониторам.

Борис Ельцин поздравит Владимира Путина, выступит с краткой напутственной речью и передаст и. о. президента Знак президента России.

Александр Вешняков огласит постановление ЦИК об избрании Владимира Путина президентом, после чего Путин, положив правую руку на специальный экземпляр Конституции, принесет присягу.

Затем Владимиру Путину будет представлен личный состав президентского полка. Путин и Ельцин выйдут на Соборную площадь, где новый президент примет рапорт командира.