Юристы России объединятся

1:03 Your browser does not support the audio element. Политика

Советник президента РФ по правовым вопросам Вениамин Яковлев на заседании оргкомитета объединительного съезда Российского союза юристов и Союза юристов России, сообщил, что в России будет создана Всероссийская ассоциация юристов, объединяющая профессиональные организации. При этом он подчеркнул, что в рамках ассоциации предполагается объединить, но отнюдь не поглотить, существующие профессиональные организации, как в отраслевом, так и в территориальном разрезе.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

По его словам, в новую организацию обязательно должны войти не только ученые, адвокаты и нотариусы, но и юристы, работающие в правоохранительных органах и в сфере экономики.

По мнению главы Счётной палаты Сергея Степашина, юридическая общественность России несомненно готова к консолидации, и в этом случае объединённые юристы смогут стать "одной из мощных составляющих гражданского общества".

Источник: РИА "Новости"