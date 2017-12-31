Путин подписал 64 закона в последний рабочий день

Президент Владимир Путин в последний рабочий день уходящего года подписал 64 закона. Их тексты опубликованы на сайте Кремля.
Среди подписанных законов — повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума, продление программы выплат материнского капитала и другие.
Также среди подписанных документов есть закон об отстранении от работы тренеров, уличенных в нарушении антидопинговых правил, закон, устанавливающий уголовную ответственность за злоупотребления в сфере гособоронзаказа, и закон, увеличивающий выплаты при ДТП по европротоколу.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.
Как говорится на сайте правовой информации, "начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года".
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