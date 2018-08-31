У Медведева нашли странности поведения после травмы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев стал говорить медленнее обычного. Это было первое появление председателя правительства на заседании кабмина после долгого перерыва. В СМИ появились предположения, что это связано с травмой.
Так, "Московский комсомолец" отметил, что Медведев, выступая на публичном мероприятии говорил очень медленно, его речь была без эмоциональной, переполненной паузами.
Стоит отметить, что это было первое появление Медведева на публичном мероприятии, начиная с 3 августа. Официального отпуска у премьер-министра не было. Также журналисты заметили, что с начала августа перестали проводиться мероприятия по линии правительства.
Позднее стало известно: у Медведева спортивная травма. Однако больничный оформлен не был, график же скорректировать пришлось. "Жители" соцсетей обратили внимание на то, что премьер-министр перестал постить новости в свои паблики. "Освежился" контент лишь 28 августа.
Фото: government.ru
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