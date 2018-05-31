Меркель: "Я осталась канцлером из-за Трампа"

В четвертый раз стать канцлером германии Меркель вынудила победа Дональда Трампа на выборах в США. Политик должна была противодействовать американскому лидеру. Об этом она сказала в разговоре с бывшим президентом Соединенных штатов Бараком Обамой. Выдержки из книги «The World as It Is» советника Обамы по национальной безопасности Бена Рода, где опубликовано это заявление, цитирует The New York Times.
Около двух недель назад Трамп потребовал от Меркель не поддерживать «Северный поток - 2». В противном случае Германии грозят санкции на сталь и алюминий. Чтобы предотвратить это, американский лидер настаивал на проведении переговоров по новому торговому соглашению между США и Евросоюзом.
"ЕС прежде всего будет действовать в своих экономических интересах", - такой ответ дала Трампу глава министерства экономики Германии Бригитта Циприс. Она отметила, что США хотят заставить страны Евросоюза покупать дорогой американский природный газ, препятствуя развитию "Северного Потока-2" и оказывая давление на ЕС.
Как ранее писала "Правда.Ру", конгресс США еще в июле 2017 года принял против РФ санкции, затрудняющие финансирование прокладки российских трубопроводов со стороны европейских инвесторов. Тем не менее пять европейских участников проекта намерены продолжить участие в проекте стоимостью в 9,5 млрд долларов.
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