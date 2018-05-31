СМИ узнали, о чем Ким Чен Ын умоляет Америку

КНДР требует от США установить дипломатические отношения и снять санкции. Такое заявление сделали северокорейские дипломаты, пишет "Чунан Ильбо".

Фото: REX/Shutterstock

Шаги для установления связей с Вашингтоном в Северной Корее сделаны. В стране ликвидировали ядерный полигон Пхунгери и готовятся к полному ядерному разоружению. Это особенно подчеркнула северокорейская сторона при подготовке к саммиту в Нью-Йорке.

"Северная Корея объяснила, что у нее не будет причин обладать ядерным оружием, если установятся дипотношения с США и прекратится враждебная в ее адрес политика, например, будут сняты санкции против КНДР", - пишет газета.

При этом Пхеньян также убедительно просит Вашингтон прекратить размещение стратегических объектов на полуострове. Вместе с тем Северная Корея отменила совместные с Америкой военные учения, которые должны были пройти в августе.

Встречные требования выдвинули и в США. Чтобы действия, предпринятые Северной Кореей по вопросу денуклеаризации не стали только показательными, Америка требует от КНДР частично вывезти ядерное оружие, заявил газете источник.

Решение о полном ядерном разоружении Северной Кореи, а также об установлении дипломатических отношений и снятии санкций могут принять на встрече между госсекретарем США Майком Помпео и заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем,пишет "Чунан Ильбо".

Как ранее писала "Правда.Ру", президент США Дональд Трамп неспроста был так одержим Северной Кореей с тех самых пор, как он занял президентское кресло в Белом доме. У Северной Кореи всегда был масштабный ядерный потенциал, а его часть была нацелена как раз в сторону Штатов. Более того, страна регулярно проводила испытания своего арсенала, что сегодня, в эпоху глобализации и "относительного мира", кажется абсолютно абсурдным и бестактным, несмотря на то что в каждой стране мира полным ходом идет военный прогресс.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook