Владимир Путин разослал мировым лидерам поздравления с Новым годом

В преддверии Нового года и Рождества Владимир Путин разослал поздравительные телеграммы мировым лидерам и руководителям некоторых международных организаций. Полный список стран, которые поздравил глава государства опубликованы на официально сайте Кремля.
Телеграмму получил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Владимир Путин отметил развитие российско-белорусских отношений и их плодотворное влияние на развитие и укрепление Союзного государства.
Также президент России отправил поздравление королеве Великобритании Елизавете II и премьер-министру Терезе Мэй. Среди пожеланий было крепкое здоровье им и членам их семей. Британскому народу Путин пожелал благополучия.
Приятные новогодние слова и надежду на совместное развитие научных, экономических и культурных проектов Владимир Путин адресовал президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель.
Поздравляя с новогодними праздниками США и Дональда Трампа, глава Российской Федерации отметил особую важность российско-американских отношений. Именно они, по мнению президента, способствуют международной стабильности и безопасности. Также он отметил, что Москва готова к диалогу со штатами касаемо мировой повестки дня.
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