Британия хотела рискнуть и списать долги СССР

Лондон хотел списать долги СССР в обмен на ядерное разоружение в последние месяцы существования советского государства. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на рассекреченные документы.

Так, в частности, премьер-министр Джон Мейджор получил соответствующее предложение от главы Европейского банка реконструкции и развития. Однако это решение так и не было принято в связи с разногласиями стран G7.

Отмечается, что Мейджор планировал списать долги в обмен на демонтаж советского ядерного арсенала. Инициатором выступил глава Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали.

В своём письме Мейджору он написал: "Дорогой Джон, ты знаешь, что главная мировая проблема СССР — это долг и ядерное оружие. В связи с этим я хотел бы предложить решить эту проблему путём частичного или полного обмена ядерного оружия на списание долга".

Как отмечает автор материала, общий долг СССР составлял $60 млрд, а ядерного оружия было 25 тысяч единиц. В тот же день, 11 декабря 1991 года, Мейджор получил сообщение о предстоящих переговорах НАТО с Россией по поводу сокращения ядерного оружия.

Однако цели Франции и США оказались в рамках НАТО несовместимыми: американцы хотели избежать подробных дискуссий перед переговорами, в то время как французы хотели добиться общего подхода. Кроме того, когда СССР осталось существовать последние месяцы, канцлер казначейства Норман Ламонт предостерёг Мейджора о "финансовых рисках".

"Среди стран G7 распространено мнение, что сейчас не самое подходящее время, чтобы рисковать большими суммами денег в СССР", — заявил политик.