Лондон хотел списать долги СССР в обмен на ядерное разоружение в последние месяцы существования советского государства. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на рассекреченные документы.
Так, в частности, премьер-министр Джон Мейджор получил соответствующее предложение от главы Европейского банка реконструкции и развития. Однако это решение так и не было принято в связи с разногласиями стран G7.
Отмечается, что Мейджор планировал списать долги в обмен на демонтаж советского ядерного арсенала. Инициатором выступил глава Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали.
В своём письме Мейджору он написал: "Дорогой Джон, ты знаешь, что главная мировая проблема СССР — это долг и ядерное оружие. В связи с этим я хотел бы предложить решить эту проблему путём частичного или полного обмена ядерного оружия на списание долга".
Как отмечает автор материала, общий долг СССР составлял $60 млрд, а ядерного оружия было 25 тысяч единиц. В тот же день, 11 декабря 1991 года, Мейджор получил сообщение о предстоящих переговорах НАТО с Россией по поводу сокращения ядерного оружия.
Однако цели Франции и США оказались в рамках НАТО несовместимыми: американцы хотели избежать подробных дискуссий перед переговорами, в то время как французы хотели добиться общего подхода. Кроме того, когда СССР осталось существовать последние месяцы, канцлер казначейства Норман Ламонт предостерёг Мейджора о "финансовых рисках".
"Среди стран G7 распространено мнение, что сейчас не самое подходящее время, чтобы рисковать большими суммами денег в СССР", — заявил политик.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Украинцы массово едут на Запад, пользуясь введением безвизового режима между Евросоюзом и Киевом.
Украинцы массово едут на Запад, пользуясь введением безвизового режима между Евросоюзом и Киевом.
Автор книги "Почему Россия не Америка" Андрей Паршев считает, что американцы прекрасно понимают, как отличаются от "этих сумасшедших русских".
Мистерия воплощения Богочеловека Иисуса от Девы Марии в загоне для скота каждый год сверкает для нас подобно рождению Сверхновой. В этом празднике в один многоцветный, искрящийся клубок сошлось непостижимое шествие Рождественской звезды, пение ангелов, добрые образы простецов-пастухов и по-восточному сказочные фигуры волхвов, пришедших поклониться младенцу Христу.