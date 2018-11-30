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Радикальное «Эхо» русофобии или «прачечная» оппозиции

Политика

Московскую радиостанцию «Эхо Москвы» принято считать более менее безобидным масс-медиа, занявшим свою скромную нишу «карманной оппозиции». Однако эта контора далеко не такая белая и пушистая, как принято считать. Так, содержимое сайта «Эха», имеющего печатный аналог, вызывает серьезные сомнения в реноме газеты.  Контент издания демонстрирует довольно агрессивные настроения, при этом обладает феноменальной неприкосновенностью. А ведь общий тон публикаций не согласуется даже с российским законодательством.

Ярким примером, пишет сегодня Политонлайн.Ру, является статья Владимира Пастухова под заголовком «Когда Украина восстановит статус ядерной державы?». В ней публицист беспардонно использует информацию с сайта mbk.news, принадлежащего Михаилу Ходорковскому.  Данная платформа, как и материалы ресурса, давно запрещены РКН. Однако использование неразрешенных источников «Эхо» и не думает скрывать.  Что же это? «Информационный оффшор»?

Издание на протяжении долгого времени чувствует себя безнаказанно, публикуя всё то, что заблокировано, запрещено или расходится с законом. Комментарии к статьям «Эха» требуют отдельного внимания. Например, в высказываниях читателей к материалу того же Пастухова преобладает язык ненависти и украинского неонацизма.

Слова вроде «ватник» или «русня», плотно осевшие в лексиконе укроботов, идут в разрез со статьями УК РФ.  Взять хотя бы разжигание межнациональной розни и унижения чести и достоинства граждан. Модераторы «Эха Москвы» попросту закрывают глаза на появление слов, противоречащих законодательству.  Видимо, они полагают, что вправе решать, где Уголовный кодекс применим, а где нет, представляя мнимую «свободу слова».

Что говорить о поливании грязью обычных рядовых граждан, если издание не скупится поливать помоями президента РФ, распространяя клевету на любые его слова и действия. Она уже давно переросла в огульную и ожесточённую кампанию, перешедшую на личности.

Инсинуации, разбавленные уличным жаргоном, «Эхо» пытается выдать за аналитические статьи с интеллектуальными заголовками.  Низкий профессионализм не удивляет, ведь для того, чтобы стать автором издания, нужно лишь ненавидеть Россию. Видимо, поэтому в списке экспертов «Эха Москвы» пасутся прожженные русофобы из Украины. К примеру, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, мнение которого регулярно сопровождается «пиром укроботов» в комментариях.

Затесался в списке экспертов и Алексей Навальный, готовый при любой возможности пропихивать свою ахинею в Рунете. «Эхо Москы» охотно пиарит его конспирологический бред, доплачивая за это как ведущему автору издания. По аналогичной схеме деньги получает и ряд других «экспертов» вроде Гудкова или Ройзмана. Есть подозрения, что оплата блоггинга - это самая обычная «прачечная» для передачи средств из «чистых источников» в карман «нужных людей».

По сути «Эхо Москвы» находится в собственности «Газпрома», оплачивающего изданию лицензию. Однако бытует мнение, что основное финансирование поступает от американского Совета по вопросам вещания.  Данная организация известна тем, что занимается спонсированием «Радио Свободы» и пула подобных либеральных СМИ.  Вероятно, именно эта организация и курирует редакционную политику «Эха».

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