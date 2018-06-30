США задумались о том, чтобы вывести войска из Германии

Пентагон проверяет, сколько будет стоит вывести американские войска из Германии и перебросить их в Польшу, и рассматривает возможные последствия такого решения.



"Ангела Меркель прислуживает США"

Предполагается, что минобороны начало этот процесс из-за обострения отношений между президентом Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает The Washington Post.

Ранее Трамп интересовался этим вопросом, поскольку его удивило количество американских войск, находящихся в Европе. Американский лидер считает, что союзники не предоставляют должной поддержки для обеспечения общей безопасности.

Есть опасения, что Трамп выразит претензию по поводу слишком маленьких вложений в оборону Меркель и Макрону в ходе саммита НАТО в Брюсселе.

Однако проверку Пентагона не приурочили к заявлениям Трампа. В минобороны заявили, что подобные исследования проводятся на регулярной основе. Как сообщили источники The Washington Post, эти данные могут потребоваться для обсуждения в более высоких кругах.

Ранее "Правда.Ру" писала, немецкое издание Focus Online поведало о планах европейских государств выступить против Трампа. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и французский президент Эммануэль Макрон хотят создать новый альянс, который будет обеспечивать военный суверенитет Европы.