США задумались о том, чтобы вывести войска из Германии

Пентагон проверяет, сколько будет стоит вывести американские войска из Германии и перебросить их в Польшу, и рассматривает возможные последствия такого решения.
Предполагается, что минобороны начало этот процесс из-за обострения отношений между президентом Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает The Washington Post.
Ранее Трамп интересовался этим вопросом, поскольку его удивило количество американских войск, находящихся в Европе. Американский лидер считает, что союзники не предоставляют должной поддержки для обеспечения общей безопасности.
Есть опасения, что Трамп выразит претензию по поводу слишком маленьких вложений в оборону Меркель и Макрону в ходе саммита НАТО в Брюсселе.
Однако проверку Пентагона не приурочили к заявлениям Трампа. В минобороны заявили, что подобные исследования проводятся на регулярной основе. Как сообщили источники The Washington Post, эти данные могут потребоваться для обсуждения в более высоких кругах.
Ранее "Правда.Ру" писала, немецкое издание Focus Online поведало о планах европейских государств выступить против Трампа. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и французский президент Эммануэль Макрон хотят создать новый альянс, который будет обеспечивать военный суверенитет Европы.
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