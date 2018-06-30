Украина "позарилась" на российские земли

В интервью телеканалу "112.Украина" Олег Тягнибок, лидер националистической партии "Свобода", рассказал, что страну не нужно считать преемницей украинской ССР, а также назвал территории, которые должны входить в состав государства.

Фото: Fotodom.ru

Список мест довольно впечатляющий. Например, Зеленый Клин на Дальнем Востоке должен входить в состав Украины, так как в 1917 году переселенцы пытались создать там Украинскую Дальневосточную Республику. Брянскую область Тягнибок также хотел бы видеть в составе государства и, разумеется, Крым. Но не только на российские земли "замахнулся" политик. Польша и Словакия также должны поделиться своими территориями, по его мнению.

Однако государственные границы, которые были установлены после Второй мировой войны, лидер партии уважает и признает. Досталось России от Тягнибока не только за территории. Политик обвинил страну в присваивании украинской культуры. По его словам, у "московитов" нет ничего своего, даже их патриотические песни были заимствованы.

Лидер партии предположил, что "российская империя" не сможет существовать без незалежной и вскоре развалится. Регионы станут отдельными государствами, среди которых он назвал Татарстан и Башкирию.