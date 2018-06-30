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Источник Правда.Ру

Дональд Трамп может признать Крым частью России

Политика

Дональд Трамп не исключает возможности, что Крым признают частью России. Об этом он рассказал в интервью журналистам, когда летел в самолете в Нью-Джерси. 


Трамп признает Крым российским

На соответствующий вопрос представителей медиа американский лидер ответил: "Посмотрим". Об этом сообщает "Коммерсантъ". Ранее Трамп заявлял о том, что Барак Обама допустил потерю Украиной Крыма. 

Нынешний лидер обвинил предшественника в проведении довольно слабой международной политики. По словам Трампа, из-за этого Путин не уважал ни Обаму, ни Штаты, ни Украину и позволял проводить решения, выгодные для него.

Ранее СМИ сообщили о высказывании президента Соединенных Штатов Америки на G7. Он назвал полуостров Крым российским. По его словам, это обусловлено тем, что там говорят на русском языке.

Также глава Штатов заявил, что Украина - одно из самых коррумпированных государств в мире. Однако подтверждения этой информации найдено не было. Госдеп также прокомментировал, что американская сторона по-прежнему считает полуостров частью Украины, которая оккупирована Россией. 

Напомним, Крымский полуостров вошёл в состав России в 2014 году после прошедшего там референдума, в результате которого большинство крымчан высказалось за воссоединение с Российской Федерацией.

Украинское правительство заявляет, что Россия оккупировала Крым. На данный момент принадлежность Крыма к РФ признали такие государства, как Венесуэла, Афганистан, Куба, Никарагуа, КНДР и Сирия.

 

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