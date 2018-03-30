Стал известен ответ России на демарш Европы по делу Скрипаля

Россия высылает дипломатов европейских стран. Покинуть территорию РФ до 7 апреля должны дипломаты Италии, Польши, Чехии, Латвии, Нидерландов, Швеции, Эстонии и Финляндии, сообщает ТАСС.

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МИД Италии сообщил о высылке двух дипломатов. "Представитель посольства Италии в РФ был вызван сегодня в МИД, где ему было объявлено о решении выслать двух сотрудников диппредставительства. Дипломатам предписано покинуть территорию РФ в недельный срок", — говорится в заявлении итальянского МИДа.

Покинуть Россию должны четыре польских дипломата. "Тридцатого марта посол Польши был вызван в МИД России, где его проинформировали о том, что четверо членов польской дипломатической миссии признаны нежелательными лицами на территории России. Польские дипломаты должны покинуть территорию России до 7 апреля", — говорится в сообщении МИД Польши.

Вызван в МИД РФ посол Ирландии. Он отказался общаться со СМИ. До этого в российском МИД побывали послы Великобритании, Франции, Германии, Албании, Италии и других стран.

В отношении ряда государств — например, Венгрии и некоторых других — Россия оставляет за собой право на ответные действия. Сегодня не выслали, потому что несколько государств предприняли такие шаги позже большинства стран ЕС.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в США политики не желают встречаться и общаться с послом России Анатолием Антоновым. Уже более 20 чиновников под какими-либо предлогами отказались от встречи или просто проигнорировали посла.

В итоге Антонов написал письмо с просьбой о помощи сенатору-республиканцу Уоррену Хэтчу, с которым ранее смог встретиться."Буду очень благодарен за совет, как установить контакт с членами Конгресса, работниками департаментов и агентств, а также за ваше содействие в организации таких встреч", — написал российский посол.

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