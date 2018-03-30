Смертельные ответы США и России: приведет ли ледяная война к ядерной

Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает консульство в Санкт-Петербурге. Это ответ на аналогичные действия США, пишет ФАН.

Для оглашения ответных мер в МИД России был приглашен посол США Джон Хантсман. "Мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих мер в отношении США, они включают высылку аналогичного количества дипломатов и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге", — сказал глава МИДа Сергей Лавров. Россию покидает столько же сотрудников, сколько высланы из США.

Американские дипломаты должны покинуть территорию РФ до 5 апреля. 58 сотрудников посольства США в Москве и два сотрудника генконсульства в Екатеринбурге объявлены persona non grata.

"Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля", — говорится в сообщении МИД России.

Список дипломатов, которые будут высланы из России, будет передан американскому посольству в Москве.

"У нас поддерживается контакт с американским посольством. Регулярно обмениваемся, ну, вот, в данном случае, списками. Они нам, сейчас — мы им. Тоже же контакты", — сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Решение о высылке американских дипломатов поддержал российский парламент. "Высылка дипломатов США и закрытие их консульства — единственно возможный ответ со стороны России. Не думаю, что этого не ожидали в Вашингтоне. Не исключен второй раунд враждебных действий со стороны США — таких, как арест российских активов, который допустил посол США Хантсман", — написал в своем "твиттере" член Совфеда Алексей Пушков.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш назвал отношения России и США близкими к ситуации "холодной войны". "Я весьма обеспокоен. Думаю, что мы подошли к ситуации, которая, по большому счету, близка к тому, что мы пережили во время "холодной войны", — сказал он.

Возможности посольства США после значительного сокращения российской стороной персонала не позволяют удовлетворить все многочисленные запросы МИД России, особенно когда речь идет о больших группах людей.

Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт сообщила, что США рассматривают возможные варианты ответных мер в связи с высылкой американских дипломатов из России из-за "дела Скрипаля".

"Как я понимаю, Россия планирует предпринять ответные действия против 28 стран, стран, выразивших солидарность с Великобританией… Мы еще изучаем детали принятых Россией мер, и я скажу еще раз, что мы оставляем за собой право на ответ", — заявила Нойерт.

Она считает, что высылка группы дипломатов из России не имеет оправдания.

"Я хочу напомнить вам, что нет никакого оправдания ответным действиям России. Наши действия были мотивированы исключительно атакой на Великобританию, атакой на британского подданного и его дочь", — добавила представитель Госдепа.

Представитель Госдепа заявила, что Россия не заинтересована в диалоге с США по вопросам, имеющим значение для обеих стран.

В случае продолжения враждебных акций против российских дипучреждений в США Москва предпримет дополнительные ответные меры.

"Кроме того, послу США Джону Хантсману указано, что в случае продолжения враждебных акций против российских дипломатических и консульских учреждений в США будут предприняты дополнительные меры в отношении персонала и объектов посольства и генеральных консульств США в России", — сказано в заявлении МИД.

От посла, который был вызван в МИД РФ, также были потребованы разъяснения его высказываний о возможности ареста российских государственных активов в США.

"Американская сторона предупреждена, что реализация такой угрозы приведет к дальнейшей серьезной деградации в наших отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной стабильности", — говорится в заявлении министерства.

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