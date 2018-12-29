Россия ответила запретом украинских товаров на санкции Киева

Дмитрий Медведев поставил подпись в постановлении об ответных на украинские санкции действиях. Данная информация была размещена в аккаунте Twitter председателя правительства РФ.

В постановлении говорится об ограничении ввоза некоторых украинских товаров на территорию Российской Федерации. Список самих товаров пока неизвестен, но в пресс-службе правительства сообщили, что речь идет о промышленных и продовольственных товарах, а также о сельскохозяйственных продуктах.

Напомним, что власти Украины ввели новые санкции против России 26 декабря. В список попали физические лица и некоторые компании, однако список до сих пор не опубликован. Ответ России последовал незамедлительно. Ограничения коснулись 245 украинцев, и 7 юридических лиц. Позже список расширился до 567 человек 75 компаний.

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже тогда обозначил, что данные меры были предприняты исключительно для безопасности государства и российских граждан. Санкции Россия может отменить лишь после того, как Украина отменит свои.

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