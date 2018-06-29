Губернатор Липецкой области опроверг высказывание о "виноватых в смертях" немцах

Ранее стало известно, что глава Липецкой области Олег Королев объяснил поражение немцев на Чемпионате мира по футболу тем, что страна виновата в развязывании двух мировых войн.
Сообщение было размещено в аккаунте Twitter, ссылка на него также появилась на официальном сайте губернатора области. Однако сам Олег Королев опроверг это заявление следующим постом в соцсети.
"Кто-то опять мне в Твиттере наляпал... теперь про немцев в футболе. Видно, этот „кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции, СП и т. д). Дорожим сотрудничеством с ними, как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно", - так заявил Королев в своем аккаунте.
Кто конкретно использовал профиль главы региона для того, чтобы разместить первое сообщение, пока неясно.
Ранее "Правда.Ру" писала, немецкая сборная не попала в плей-офф ЧМ-2018, проходящего на российской земле. Она была слабее южнокорейской сборной и заняли лишь 4 место в группе. Такое с командой случилось впервые. Как отметил журналист Welt Кристоф Ваннер, произошедшее - потеря для России, так как большинство граждан - поклонники "немецкой машины".
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