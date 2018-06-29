Мать Собчак рассказала, когда ей было стыдно за дочь

В интервью "Эху Москвы" российский сенатор Людмила Нарусова поделилась с журналистами, что за популярную в шоу-бизнесе дочь ей было стыдно. Речь шла о периоде, когда бывший кандидат в президенты участвовала в программах "Дом-2" и "Блондинка в шоколаде".

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В этом время Нарусовой не нравилось то, что делает Ксения. Однако ей оставалось только смириться с этим. Крупного наследства Анатолий Собчак своей семье не оставил, поэтому вдове и дочери нужно было зарабатывать деньги.

"Я понимала, что не могу ее обеспечить так, как обеспечивает ее эта работа», - цитирует Нарусову газета "Взгляд". "Уж конечно не ее вина, что в шоу-бизнесе зарплаты больше, чем у шахтеров", - добавила мать телезвезды.

Сенатор отметила, что жизнь Ксении могла бы пойти иначе, если бы она начала свой творческий путь с роли Надежды Крупской. В этом случае ее бы не "шпыняли", как это происходит сейчас, считает Нарусова. Нападки на дочь сенатор назвала следствием "махрового советского менталитета".

Мать теледивы рассказала, образ гламурной блондинки, которому Ксения соответствовала на протяжении нескольких лет, был прописан в контракте. Она была такой и на телеэкране, и в жизни. Нарусова считает, что Собчак справлялась с ролью настолько талантливо, что именно по этой причине недоброжелатели не могут забыть те проекты.

При этом Людмила Нарусова уверена в блестящей политической карьере Ксении. Сенатор утверждает, что ей "это предначертано".