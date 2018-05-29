Лавров рассказал, о чем Обама просил Путина в феврале 2014 года

Пусть Виктор Янукович подпишет соглашение с оппозицией. Об этом попросил экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама Владимира Путина во время телефонного разговора в феврале 2014 года. Об этой ситуации рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что диалог состоялся в тот момент, когда соглашение было готово. Подписать его, значило отказаться от привилегий верховного главнокомандующего, обещать, что полиция и ОМОН будут лишь охранять правительственные здания, а кроме того, согласиться на досрочные выборы. По мнению Лаврова, США в той ситуации осознали, что это слишком.

Также глава МИД пояснил, что Россия и не планировала вмешиваться в ситуацию. Украинский народ наделил Януковича властью, и он мог подписать или не подписать этот договор. Он сделал свой выбор и подписал, а позже уехал в Харьков, после чего мгновенно стали захватываться здания правительства.

После этого, по словам Лаврова, Россия призвала гарантов соглашения, отреагировать на ситуацию. Они же посчитали, что экс-президент Украины, покинув столицу, решил самоустраниться от руководства.

Стоит отметить, что после Майдана Обама моментально признал новую власть на Украине. Диалог Путина и экс-лидера США был 22 февраля 2014 года — через сутки после того, как Янукович и представители оппозиции подписали соглашение по урегулированию кризиса в стране. На следующий день случился госпереворот.