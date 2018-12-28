В Москве отказались считать военнопленными украинских моряков

По делу о незаконном пересечении границы РФ украинскими моряками еще идет следствие, а значит у России нет украинских военнопленных. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, в деле украинских моряков еще не поставлена точка, поэтому говорить о том, что они являются военными пленниками на территории нашей страны не стоит. Пресс-секретарь обратил внимание на то, что ему неизвестны показания задержанные моряки военных кораблей Украины. В интересах следствия эти пока данные не разглашаются.

Напомним, что 25 ноября три корабля Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" были задержаны из-за незаконного пересечения границы Российской Федерации. Судна опасно маневрировали в территориальных водах и отказывались подчиняться требованиям властей России. Сопротивление было остановлено лишь после применения оружия. Несколько военных моряков Украины получили осколочные ранения. Если вина задержанных будет доказана, им может грозить до 6 лет лишения свободы.

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