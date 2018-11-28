Путин назвал Керченский инцидент провокацией в интересах Порошенко

Президент России, комментируя события 25 ноября, заявил, что это была точно провокация. Вообще, Путина удивляет тот факт, что для того, чтобы повлиять на своё политическое положение, Пётр Порошенко воспользовался "обычным пограничным инцидентом".

Владимир Путин считает, что Порошенко предпринял это, чтобы помешать другим претендентам на пост кандидата президента Украины, оппозиционным к власти. Подобные действия украинского коллеги президент России считает "нечистоплотными".

Также он прокомментировал слухи об отмене Белым домом предстоящей встречи президентов России и США, она должна состояться на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине. Владимир Путин надеется, что ему удастся побеседовать с Трампом, и добавил, что "в целом президент Трамп настроен позитивно" и что им предстоит найти точки соприкосновения.

А тем временем, по данным СМИ, в десяти регионах Украины готовятся к введению военного положения. Народный депутат Сергей Шахов сообщил о том, что у местного населения паническое настроение, в магазины стоят очереди, так как люди беспокоятся о том, что государство прекратит выплачивать им пенсии.

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